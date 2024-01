Man die ex mishandelde samen met slachtoffer op vakantie naar Suriname

Een 32-jarige man die afgelopen week voor de rechtbank in Nederland moest verschijnen vanwege mishandeling van zijn ex-vriendin, kwam niet opdagen. Hij bleek samen met het slachtoffer op vakantie te zijn gegaan naar Suriname.

De man had zijn vriendin in oktober in dronken toestand een vuistslag gegeven tijdens een woordenwisseling. Hij was woest, omdat hij ontdekte dat ze was vreemdgegaan.

Voor de vrouw was dit de druppel en ze zwoer hem te verlaten schrijft het Algemeen Dagblad.

Maar ondanks háár stellige voornemen een punt te zetten achter de relatie, vertrokken de twee samen op vakantie naar Suriname.

Bij zijn rechtszaak voor het huiselijk geweld kwam de man dus niet opdagen en werd, ondanks dat de twee weer bij elkaar zijn, veroordeeld tot 80 uur werkstraf.