‘Echte Meisjes In De Jungle’ van Suriname vanaf vandaag te zien

Vanaf vandaag is het programma ‘Echte Meisjes In De Jungle’, dat opgenomen is in Suriname, te zien bij Videoland. De on-demand videodienst biedt meteen twee afleveringen aan.

In de jungle moeten de Echte Meisjes zo veel mogelijk geld bij elkaar verzamelen. Ze komen niet alleen slangen en spinnen in het Surinaamse oerwoud tegen, maar ook elkaar. En dat is misschien nog wel enger.

De dames om wie het allemaal draait: Deveny Sooda, Famke Louise, Imen Dirie, Jacomien Zoer, Kelly van der Veer, Lesley Versprille, Louisa Janssen, Michella Kox, Michelle Bibi, Shanta Bakker, Shirley Cramer en Esmee Ipema.

Seizoen een werd opgenomen in Thailand. Het nieuwe seizoen wordt het gepresenteerd door Valerio Zeno.

Het is overigens niet de eerste keer dat het TV-programma in Suriname werd opgenomen. In 2011 werd ook gefilmd in Suriname en gingen de deelnemers onder leiding van Quintis Ristie het bos in. Een kandidate werd toen met spoed in het ziekenhuis opgenomen nadat ze tijdens de opnames werd aangevallen door een slang: