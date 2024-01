Automobilist knalt tegen stroompaal op nieuwjaarsochtend

Aan de Welgedacht C-weg in Suriname is de bestuurder van deze zwarte Toyota Allion (foto) op nieuwjaarsochtend tegen een stroompaal geknald.



Vernomen wordt dat de bestuurder van het werk kwam. Hij reed richting de Magentakanaalweg. Ter hoogte van de Rampersadweg ging het mis.

De man die security medewerker is, zou vanwege vermoeidheid in slaap zijn gevallen. Hij schrok wakker nadat de auto hard tegen de paal van het Surinaamse energiebedrijf EBS knalde. Deze brak in tweeën.

Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst naar de berging afgevoerd. De automobilist verkeerde ten tijde van het verkeersongeval niet onder invloed.

De politie van Verkeersunit Regio Midden was ter plaatse voor onderzoek.