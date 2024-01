Barometer vuurwerk slachtoffers binnen 24 uur flink gestegen

Binnen 24 uur is de barometer van vuurwerk slachtoffers in Suriname gestegen van drie naar tien. Dat heeft de Surinaamse brandweer op nieuwjaarsochtend laten weten.

Op 31 december zijn er drie registraties geweest bij de SEH en op nieuwjaarsochtend zijn er daar eveneens drie bijgeschreven.

In Nickerie heeft het MMC ook een registratie gehad van een kind van 6 jaar met een oogtrauma door vonken van een zogeheten ‘Roman Candle’.

Het jongste slachtoffer is een kind van 1jaar en het oudste slachtoffer is 53jaar. Twee slachtoffers zijn vanwege de opgelopen verwondingen ter verpleging opgenomen, bij één is operatief ingegrepen.

De officiële vuurwerkperiode is tot vandaag om 24:00u.