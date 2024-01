Man steekt ex-vriendin met vork in keel en mishandelt haar huidige vriend 

Een man in Suriname heeft op oudejaarsavond zijn 24-jarige ex-vriendin met een vork in haar keel gestoken. Alsof dat niet genoeg was verwondde hij ook de huidige vriend van zijn ex-vriendin.

Vernomen wordt dat de ex-vriendin de relatie met de verdachte bijkans twee maanden terug heeft beëindigd. Hij vernam dat zijn ex met haar liefje uit zou gaan waarna de verdachte op haar woonadres is geweest.

Ter plaatse aangekomen ontstond er een woordenwisseling. De ex-vriend pakte een vork uit de keuken en verwondde het koppel met het voorwerp. Na de daad maakte de dader zich uit de voeten.

De vrouw bloedde hevig vanwege de steekwond. Zij en haar vriend werden door een buurvrouw vervoer naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis. De vrouw is ter observatie opgenomen en haar vriend mocht na behandeling naar huis.

De politie van Santodorp heeft de zaak in onderzoek. Aan de opsporing van de verdachte wordt gewerkt.