Opnames TV-programma ‘Echte meisjes in de jungle’ in Suriname

Het Nederlandse TV-programma ‘Echte meisjes in de jungle’ keerde begin dit jaar na een afwezigheid van tien jaar terug. In het programma moeten deelnemers opdrachten uitvoeren in de jungle en tegen elkaar strijden. In het nieuwe seizoen zijn de meisjes te zien in de jungle van Suriname.

Videoland deelde zondag beelden van de kandidaten die op Schiphol vertrokken voor de opnames (foto). Onder anderen Famke Louise, Kelly van der Veer en realitysterren Shanta Bakker, Shirley Cramer en Jacomien Zoer doen mee. Michella Kox en Louisa Janssen keren weer terug. Valerio Zeno neemt de presentatie weer op zich.

Het vorige seizoen speelde zich af in Laos en werd gekenmerkt door afzien in de jungle, vechtpartijen in een rijstveld en lipfillers zo ver het oog reikt. De startdatum van de reeks die wordt opgenomen in de Surinaamse jungle wordt later bekendgemaakt.

Het is overigens niet de eerste keer dat het TV-programma in Suriname wordt opgenomen. In 2011 werd ook gefilmd in Suriname en gingen de deelnemers onder leiding van Quintis Ristie het bos in. Een kandidate werd toen met spoed in het ziekenhuis opgenomen nadat ze tijdens de opnames werd aangevallen door een slang: