Bosbrand slaat over en veroorzaakt woning- en autobrand te Jarikaba

Een laagbouw woning en een auto zijn zondagmiddag geheel door brand verwoest. Dit gebeurde aan de Saramaccaweg in Suriname.

De beheerder van het perceel waarop een magazijn en twee huizen zijn gevestigd, vertelde aan de redactie van Waterkant.Net dat hij meestal in het weekend met zijn vrouw naar het perceel gaat. Vanmiddag werd de vrouw kortademig vanwege rook die vanuit het bos kwam. Ze zagen echter nergens vuur.

De vrouw besloot te vertrekken en haar man Johnny bleef achter. Plotseling zag hij groot vuur in de leegstaande woning op het erf. Hij raakte in paniek omdat het vuur zich snel verspreidde en schakelde de Surinaamse politie in. Deze schakelde de brandweer in.

Volgens Johnny, die al 15 jaar beheerder is van het perceel, heeft de brandweer van Jarikaba met man en macht gewerkt om de woning waar ze in het weekend vertoeven, te redden. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Hij bedankte de brandweerlieden voor hun fantastisch werk.

Het afgebrand huis was volgens hem niet voorzien van inboedel. Wel stond er een Mercedes-Benz die zich niet in rijdende staat bevond en ook door de vlammenzee verloren is gegaan. De eigenaar vertoeft in het buitenland.