Taxichauffeur die betrokken was bij wapenzaak op vrije voeten gesteld

Taxichaffeur B.G. die op 19 december 2023 in verzekering was gesteld voor oplichting, is op verzoek van zijn raadsman mr. Dirrick Veira in vrijheid gesteld.

De advocaat zegt desgevraagd aan de redactie van Waterkant.Net dat het Openbaar Ministerie in Suriname voor de behandeling van het verzoekschrift tot invrijheidstelling, de man naar huis heeft gestuurd.



B.G. was volgens zijn advocaat slechts een taxichauffeur die een zakenrit moest rijden. Het is uit onderzoek gebleken dat een onbekend gebleven manspersoon een potentiele vuurwapenaanvrager heeft gebeld en heeft doorgegeven dat er 2100 USD en 100 euro betaald moest worden om direct zijn machtiging te kunnen verkrijgen.

“De overhandiging van het geld heeft nabij het parket van de Procureur-Generaal plaats gevonden. Gebleken is dat de aangever B.G. niet kent en dat B.G. ook plausibele verklaringen heeft afgelegd die traceerbaar zijn”, legde de advocaat uit.



Volgens Veira zou de aangever ook moeten worden aangehouden omdat hij zich eventueel schuldig heeft gemaakt aan uitlokking van een strafbaar feit. Omdat machtigingen van vuurwapens niet worden verkocht.