Dronken pick-up bestuurder (58) vast na doodrijden 20-jarige bromfietser

De Surinaamse politie heeft dinsdag bevestigd dat de bestuurder van de pick-up die op eerste kerstdag een 20-jarige bromfietser doodreed in Nickerie, onder invloed van alcohol verkeerde. Zijn rijbewijs is ingevorderd en werd hij ter ontnuchtering onder toezicht van de politie gesteld meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens het voorlopige onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat de pick-upbestuurder R.M. rond 20.30u over de Skoertjieweg reed met een Isuzu D-max. Hij kwam vanuit de richting van de Awadhoesseinweg en ging in de richting van de Rambaran-Mishreweg, terwijl de bromfietser in tegengestelde richting reed.

Ter hoogte van mast nr. 2488 kwam de automobilist op de rijhelft van de bromfietser terecht, met als gevolg de aanrijding. Door de botsing vloog de bromfietser ongeveer 10 meter verder op de langs de weg lopende berm, alwaar hij onder het voertuig terecht kwam.

Hij werd ongeveer 20 meter verder meegesleept en vervolgens op de weg geslingerd. De pick-up belandde daarna in de langs de weg lopende trens. Het slachtoffer A.C. was vrijwel opslag dood.

De politie van het bureau Corantijn deed na de melding van een aanrijding aan de Skoertjieweg, de plek aan voor onderzoek. Ter plaatse aangekomen werd de bromfietser A.C. op het wegdek aangetroffen. De jongeman vertoonde geen teken van leven en een arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast.

De automobilist R.M. (58) verliet na de aanrijding de plaats en liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter. Na ongeveer een uur heeft hij zich aangemeld op bovenvermelde politiebureau en bleek hij onder invloed van alcohol te verkeren.

Na te zijn ontnuchterd is de autobestuurder voorgeleid. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is R.M. ter zake rijden onder invloed van alcohol en het slachtoffer in hulpeloze toestand te hebben achtergelaten door de politie in verzekering gesteld.

Het ontzielde lichaam van A.C. is hangende het onderzoek ter obductie door de politie in beslag genomen. Verder zijn beide voertuigen ter herkeuring in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio West.