Bromfietser dood na aanrijding met pick-up in Nickerie

Een 20-jarige bromfietser is op eerste kerstavond om het leven gekomen na een aanrijding met een pick-up aan de Skoerkiweg in het district Nickerie.

De pick-up is na het voorval in de trens langs de weg beland. Volgens bronnen verkeerde de bestuurder (58) onder invloed van alcohol.

De politie kreeg de melding van het verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek. De oorzaak is nog onbekend.

De pick-up bestuurder is afgevoerd naar het bureau. Het ontzielde lichaam van het verkeersslachtoffer is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek ter obductie in beslag genomen.