VWO 4 vierde tijdens KFC Goodwill Football Tournament in Guyana

Sportende studenten van het VWO 4 hebben Suriname vertegenwoordigd tijdens de vierde editie van het KFC Goodwill Football Tournament U18 in Georgetown, Guyana. Dit scholentoernooi werd georganiseerd door de organisatie Petra en is op 12 december van start gegaan. Het doel was om vertegenwoordigers van landen in het Caribisch gebied samen te brengen om de vaardigheden op schoolniveau te meten.

De competitie geeft de jongens ook de kans om hun talenten te laten zien en fungeert als een goed meetmoment maatstaaf voor het sportgebeuren in de regio. De delegatie die vanuit Suriname is meegereisd bestond uit de twee sportonderdirecteuren Ramon Apoetiti en John Atida, leden van de Stichting Schoolsport Federatie Suriname, te weten de heren Zorgvol en Peerwijk, en de heer Tillburg als gymleraar van VWO 4.

De acht teams die dit jaar hebben deelgenomen aan het toernooi zijn: Titelverdediger DC Caesar Fox (Waramadong) Secondair, St. Ignatius Secondair, Jamaica’s Clarendon College, Trinidad en Tobago’s St Benedict’s College, vanuit Suriname het VWO 4 en de top drie van de lopende competitie, Limacol Schools League.

De teams waren in twee poules van vier geplaatst, waarbij de beste twee doorstroomden naar de halve finales. De finale was op 22 december. VWO 4 verloor zijn eerste wedstrijd tegen Trinidad en Tobago’s St Benedict’s College met 9-1. De tweede wedstijd liep beter af en VWO 4 won met 3-2 van Carmel. De drie doelpunten werden allemaal gescoord door Arvin Djojoseparto en hij werd ook uitgeroepen tot man of the match.

VWO 4 versloeg in zijn derde wedstrijd DC Caesar Fox met 4-3. De spelers Matthew Soetosenojo, Keith Felter, Justin Jackson en Arvin Djojoseparto scoorden respectievelijk in de 45e, 47e, 53e en 58e minuut. Met deze uitslagen ging Suriname als nummer 2 door naar de halve finale. Tijdens de halve finale op 19 december nam VWO 4 het op tegen Jamaica’s Clarendon College en verloor met 0-2.

Op 22 december speelde het VWO 4 om de derde plaats tegen Chase Academic. De laatstgenoemde won met 7-0, waardoor VWO 4 op de vierde plaats eindigde. In de finale versloeg het Jamaicaanse Clarendon College de ploeg van St Benedict’s College van Trinidad met 2-1 en werd tot kampioen gekroond van de KFC Goodwill Football Tournament.