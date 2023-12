Oud-minister Jubithana gelooft niet dat Suriname ontwikkeld kan worden middels etnische politiekvoering

Oud-TCT-minister Albert Jubithana gelooft er niet in dat Suriname door middel van etnische politiekvoering tot ontwikkeling kan worden gebracht.

“Ik geloof niet dat wanneer we in hokjes blijven, we dit land gaan ontwikkelen”, zei Jubithana in het programma To The Point op Apintie TV.

Hij reageerde hiermee op de politiekvoering vanuit de ABOP en PL, waarbij op diverse podia aan onder andere de Marrons en Javanen een beroep is gedaan om zich te bundelen en respectievelijk de ABOP en PL te ondersteunen bij de verkiezingen in 2025.

Vooral vicepresident tevens ABOP-leider Ronnie Brunswijk en PL-topper Bronto Somohardjo hebben zich hier vaker aan schuldig gemaakt.

Jubithana, die namens de ABOP 3 ½ jaren in de regering heeft gezeten, stelt dat het niet kan dat mensen telkens terug willen vallen op waar zij vandaan zijn gekomen.

“Maar ik denk dat in goede discussies, goede gesprekken, we best wel in staat moeten zijn om dit te kunnen overstijgen. Het is een filosofie die misschien heeft gewerkt en misschien nog zal werken. Maar we moeten wel heel oprecht zeggen dat dit tot het verleden moet gaan behoren”, aldus de oud-minister.