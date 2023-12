Wijken in Ontwikkeling presenteert plan van aanpak 2024

De presidentiele werkgroep wijken in ontwikkeling heeft haar plan van aanpak voor 2024 gepresenteerd aan president Chandrikapersad Santokhi. Het plan moet verlichting brengen voor de mensen in de verschillende buurten.

Tijdens de presentatie die plaatsvond op 23 december is aangegeven hoe de uitvoering van het sociaal programma in de wijken zal worden aangepakt in 2024.

“We hebben de president duidelijk gemaakt dat het sociaal programma in 2024 effectiever kan worden uitgevoerd en worden geoptimaliseerd ten bate van de wijken”, deelt Harold Pultoo, voorzitter van de presidentiele werkgroep, mee. Er worden projecten in de verschillende wijken uitgevoerd.

Het is de bedoeling dat er zal worden samengewerkt met de platformen van buurtorganisaties die precies weten wat er in hun buurten gebeurt en hoe de problemen, samen met de bewoners, aangepakt kunnen worden.

Het aanleggen van moestuinen, trainingen en het openen van foodbaskets in de buurten maakt deel uit van de verschillende projecten. Het is de bedoeling dat middels verschillende trainingen zelfredzaamheid wordt gepromoot.

De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, het ministerie van Sociale zaken, verschillende trainingsinstituten die vallen onder de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling(SAO) en Stichting RUMAS.