Van Dijk-Silos: “Als Bouterse in gevangenis overlijdt zullen NDP en volk Santokhi politiek afmaken in 2025”

Er is volgens de jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos best wel mogelijk dat indien de 78-jarige Desi Bouterse geen gratie krijgt en hierdoor in de gevangenis wordt geplaatst, hij daar kan komen te overlijden. In zo een geval zal het electoraat in Suriname volgens haar zwaar afrekenen met president Chan Santokhi en zijn partij de VHP.

“NDP plus de rest van het volk gaat je veroordelen. En dan heb je maar 3 zetels in 2025. Met wat ik heb gezien aan liefde van de massa van zaterdag, het gaat zich uitspreiden. Hij wordt een martelaar als hij komt te overlijden. Dan heb je hem niet doodgemaakt. Hij leeft nog in Suriname in de geest van eenieder. Die mensen, wij die gaan stemmen in 2025, gaan Santokhi politiek afmaken. De partij althans”, zei de jurist in het programma Bakana Tori.

President Santokhi heeft al gezegd dat hij bij een gratieverzoek zich zal houden aan het advies van het Surinaamse Hof van Justitie.

Van Dijk-Silos stelt dat in deze case ook vicepresident Ronnie Brunswijk een belangrijke rol kan gaan vervullen. Zo kan bij afwezigheid van president Santokhi dan vp Brunswijk waarnemen als president. Zij meent dat Brunswijk in die hoedanigheid wel het gratieverzoek van Bouterse kan goedkeuren.

Overigens grapte Bouterse nog in juli dat hij zal aankloppen bij de koning van Suriname. Als reactie hierop zei Santokhi een week later dat bij zijn eventuele afwezigheid, het niet kan dat Brunswijk in de functie van waarnemend president de gratie aan Bouterse kan verlenen.

“De wet geeft duidelijk aan dat het de president is en ik denk dat zo een zwaarwichtige issue niet door een waarnemer beslist kan worden”, aldus de president toen.