Grootse afsluiting van 2023 op ‘Tap Yari Urban Fest’ in Suriname

Evenic, de toonaangevende organisator van muziekevenementen in Suriname, presenteert op woensdag 27 december het ‘Tap Yari Urban Fest’. Dit onvergetelijke evenement markeert een grandioze afsluiting van 2023 en een spectaculaire verwelkoming van 2024.

Op deze dag wordt het prestigieuze International Mall of Suriname (IMS) omgetoverd tot het epicentrum van de Urban muziekscene. “Tap Yari Urban Fest” brengt een verbluffende line-up van topartiesten uit Suriname en Nederland.

Enkele van de opmerkelijke artiesten, die zullen optreden, zijn onder andere Frenna, Jonna Fraser, Cho, Lijpe, King Koyeba en Psycho. De deuren gaan om 19.00 pm open.

Een Gemeenschap Vol Toewijding

Bij Evenic draait alles om het bouwen van een gemeenschap rond muziek. “Tap Yari Urban Fest” brengt mensen van alle leeftijden en achtergronden samen om te dansen, te lachen en te genieten van de kracht van muziek. Dit is geen gewoon eindejaarsfeest; het is een viering van het leven zelf.

Over Evenic

Evenic is een jonge maar reeds gevestigde naam in de evenementenwereld in Suriname en staat bekend om het leveren van kwalitatieve en onvergetelijke muziekervaringen. De missie van Evenic is om mensen samen te brengen door middel van de kracht van muziek en evenementen die de zintuigen prikkelen en harten verwarmen.

Haal jou kaarten voor SRD 1000,- bij:

BooBootutus Evenic

Prestige Elite Cars

Maria Morena

City Motors Hoge Suribet

Wolly’s ML Trends

Luxury List Allstar The Beauty Bar Wild Secrets Ramcharan’s Slijterij (zuid)

Combe Cellshop

Voor VIP reserveringen bel: +597 8459536

Koop jou studentenkaarten voor SRD 800 (op vertoon van een geldige studentenpas en ID kaart | maximaal 2 kaarten per student)

Studentenkaarten zijn alleen te verkrijgen bij BooBoo Tutu aan de Neptunusstraat 70.