Afwezige Bouterse ook in hoger beroep veroordeeld voor aandeel in decembermoorden

De Surinaamse oud-legerleider en voormalig president Desi Bouterse is vandaag, woensdag 20 december 2023, ook in hoger beroep veroordeeld voor zijn aandeel in de decembermoorden in 1982.

Hij moet 20 jaar de cel in. Er is geen sprake van onmiddellijke gevangenneming. Bouterse verscheen, evenals vier andere verdachten, niet op de zitting vanmorgen.

In 2019 was Bouterse, toen president van Suriname, door de krijgsraad bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel. Hij tekende bezwaar aan.

Nadat het vonnis in 2021 door de krijgsraad werd herbevestigd, ging Bouterse in hoger beroep bij het Hof van Justitie. Daarbij werd voor het eerst expliciet gevangenneming geëist.

Vandaag kwam de rechtbank met dit eindvonnis.