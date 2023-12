Extra voorstelling ‘A very funny Christmas!’ van Roué Verveer

In verband met de kerstdagen is Roué Verveer deze periode met een speciale kerstshow in de theaters. De voorstelling getiteld ‘A very funny Christmas!’ is zo populair dat er in Amstelveen een extra voorstelling is bijgeboekt!

Dus pak je kans en trakteer iemand (of jezelf) op een hartverwarmende kerstshow. Ouderwetse gezelligheid verpakt in een heerlijke feel-good show vol met comedy, zang, dans, mooie verhalen en de HAYP band. De kaarten gaan hard, dus wees er snel bij!

Kerstmutsen voor een goed doel

Bij Kerstmis hoort natuurlijk een feestelijke outfit, en wat is nou feestelijker dan een Leef en Lach kerstmuts? Je kunt ‘m voorafgaand de Kerstshows kopen bij de stand in onze foyer. De kerstmuts met een positieve boodschap kost €6 per stuk. Een deel van de opbrengst gaat naar de Voedselbank.



A Very Funny Christmas White & Gold Edition is nog in de volgende theaters te bezoeken:

20-12-2023 Amphion, Doetinchem

21-12-2023 Oude Luxor Theater, Rotterdam (uitverkocht)

22-12-2023 Oude Luxor Theater, Rotterdam (uitverkocht)

23-12-2023 Schouwburg Amstelveen (2 shows)

24-12-2023 Schouwburg Amstelveen (2 shows)

Kaarten zijn verkrijgbaar via de genoemde theaters.