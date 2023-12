Ook scholier aangehouden in zaak roofmoord Nickerie

In de roofmoordzaak waarbij een 68-jarige ondernemer in zijn woning kwam te overlijden, is een tweede verdachte aangehouden. Volgens de politie in Suriname gaat het om een 15-jarige scholier die in dezelfde straat als het slachtoffer woont.

Medewerkers van de recherche van Regio West hebben hem in de nacht van dinsdag op woensdag op zijn woonadres aan de Dhoekhieweg-West in het district Nickerie aangehouden.

Deze jeugdige scholier wordt ervan verdacht betrokken te zijn in de zaak waarbij de ijsman Naresh Hansperdiep Jibodh. in de vroege ochtend van dinsdag 19 december 2023 het leven heeft gelaten tijdens beroving in zijn woning aan de Doekhieweg –West in het district Nickerie.

De politie had eerder ook al een 21-jarige man aangehouden in deze zaak, genaamd Ricky H. Hij zou een ex-arbeider zijn van het slachtoffer.

De tiener is voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld. Vanwege zijn jeugdige leeftijd zal hij worden ingesloten in het Jeugddoorgangshuis Opa Doeli.