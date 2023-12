Essed: ‘Taak van het Openbaar Ministerie om vonnis tegen Bouterse uit te voeren’

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden in het proces rond de 8 decembermoorden in Suriname, zegt dat het niet zo is dat Desi Bouterse na zijn veroordeling vandaag niet zal worden opgesloten. Volgens de advocaat heeft het Hof van Justitie juist gezegd dat het vonnis moet worden uitgevoerd door het Openbaar Ministerie.

“Elk vonnis dat een eindvonnis is en daarmee in kracht van gewijsde is, is dus uitvoerbaar bij voorraad. En dat is de taak van het Openbaar Ministerie om het vonnis uit te voeren. De rechter heeft gezegd: omdat dat de taak is en het OM daartoe verplicht is, hoef ik als Hof de gevangenneming niet specifiek te gelasten. Dat is wat mij betreft duidelijk. Iets wat moet gebeuren moet gebeuren”, zei Essed na afloop van de strafzitting aan journalisten.

Bouterse is wederom voor 20 jaar cel veroordeeld, terwijl de overige verdachten Ernst Geffery, Iwan Dijksteel, Benny Brondenstein en Stephanus Dendoe elk zijn veroordeeld tot 15 jaar celstraf. Ook tegen hen is geen directe gevangenneming gelast. Hoewel de wet niet duidelijk aangeeft binnen welk termijn de gevangenneming door het OM moet worden uitgevoerd, gaat Essed ervan uit dat dit onmiddellijk zal gebeuren.

Wat een gratieverzoek van Bouterse aan de president van de Republiek Suriname betreft, stelt de advocaat dat dit een wazig verhaal is vanwege de onduidelijkheden in de wet hierover. Zo wordt aan de ene kant gesuggereerd dat een gratie aanvraag een opschortende werking van het vonnis zal hebben.

Maar Essed stelt dat zoiets Bouterse niet lang zal helpen, omdat er al verwacht wordt dat in zo een geval de president met de meeste spoed op zal beslissen. “Het is niet te verwachten dat dit Hof een positief advies over gratie gaat geven. Dus mijn verwachting is dat een verzoek tot gratie niet gaat helpen om de opgelegde gevangenisstraf te ontlopen”, aldus Essed.

De advocaat stelt dat dit vonnis het einde betekent van het politiek tijdperk van Bouterse.

“Het is een uitspraak van het hoogste rechtscollege, dus ik heb niets anders dan me hoofd te buigen ervoor”, zei advocaat Irwin Kanhai, advocaat van Bouterse en overige verdachten. Kanhai noemde de uitspraak teleurstellend, maar stelde ook niet anders te hebben verwacht. Ook had hij verwacht dat de directe gevangenneming niet direct zou worden gelast.

Kanhai stelt dat het aan het Openbaar Ministerie ligt om uitvoering aan het vonnis te geven. Hij zal de zaak nu met zijn cliënt doornemen en nagaan welke vervolgstappen er zullen worden ondernomen. Een optie is om gratie aan te vragen, maar daarover wilde Kanhai geen uitspraken doen. “Ik kan geen gratie vragen. Ik zal proberen om hem te vinden om met hem te praten”, aldus Kanhai.