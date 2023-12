Misiedjan over uitvoering vonnis Bouterse: “Niets moet!”

Oud-minister tevens jurist Martin Misiedjan vindt dat het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) niet verplicht is het vonnis van 20 jaar tegen Desi Bouterse uit te voeren.

“Niets moet! Niets moet! Het vonnis zal op een bepaald moment moeten worden uitgevoerd, maar er zijn zelfs voorbeelden van mannen die rondlopen in Suriname met een veroordeling op hun kop. En het Surinaamse OM heeft ze nog niet aangehouden”, zei de voormalige ABOP’er nu NDP’er in een interview met D-TV.

Misiedjan voerde aan nooit voorstander te zijn geweest van een commune strafproces, omdat deze case anders moest zijn aangepakt. Hij vraagt zich af wat met zo een veroordeling ruim 41 jaren verder wordt beoogd.

“Wanneer je bijvoorbeeld wil praten over het slavernijverleden, dan zegt die blanke man tegen jouw: ‘wat heb ik te maken met iets dat me ouders honderd jaren terug gedaan hebben’. Dit is langer dan 40 jaren. Wat hebben de kinderen van nu te maken daarmee? Wat hebben de jongeren van nu daarmee te maken?”, stelde hij.

Met gemengde gevoelens buigt de NDP’er zich toch voor de uitspraak van het Hof van Justitie, omdat hij nog steeds gelooft in een rechtstaat.

“We moeten ons buigen, want we leven in een rechtstaat. En dan dien je je te buigen voor het recht…dat niet altijd het recht is. We veronderstellen dat het recht altijd het recht is, maar dat is ook niet altijd. Het hoogste recht kan ook het hoogste onrecht zijn. Dus waarschijnlijk is in dit geval het hoogste recht het hoogste onrecht”, aldus Misiedjan: