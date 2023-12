Bij aanrijding overleden militair zat achter bestuurder die geen voorrang verleende

De 48-jarige militair die dinsdagavond 19 december na een aanrijding op de T-kruising van de Esperance- en de Welgedacht C-weg ter plaatse overleed, zat als duorijder op een bromfiets. De bestuurder van dit vervoersmiddel verleende geen voorrang en veroorzaakte de fatale aanrijding, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van het bureau Santo Boma kreeg die bewuste avond van het Command Center de melding van een aanrijding tussen een auto en een bromfiets op voormelde kruising, waarbij er sprake was van dodelijke afloop.

Bij aankomst op de locatie werd het verkeersslachtoffer Ritesh Ramdjanansing, die militair bleek, te zijn op het wegdek aangetroffen. Hij vertoonde geen teken van leven meer. Een arts stelde officieel de dood vast.

Uit het voorlopig onderzoek van de politie is gebleken dat de bromfietser C.L. geen voorrang heeft verleend aan het rechtdoorgaand verkeer in deze de autobestuurder A.R. met als gevolg de aanrijding.

De bromfietser C.L. heeft letsel opgelopen en werd voor medische behandeling met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (foto onder). De autobestuurder liep licht letsel op.

Het ontzielde lichaam van Ramdjanansing is in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Midden.