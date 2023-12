Winkelier raakt gewond na tegenhouden chips dieven  

Een 65-jarige winkelier is dinsdagavond gewond geraakt nadat hij vier winkeldieven in zijn zaak aan de Zinniastraat in Suriname, probeerde tegen te houden. De dieven gingen er met pakken chips vandoor.



De redactie van Waterkant.Net sprak met de dochter van het slachtoffer. Volgens haar kwamen vier jonge mannen rond 23.45u de zaak binnen. Ze pakten vier chipszakken van een rek en probeerden zonder te betalen de winkel te verlaten.

Haar vader die bij de deuropening stond hield het viertal tegen. Ze sloegen hem waardoor hij kwam te vallen. De man liep letsel op in het gelaat, armen en rug.

Het lukte de daders om ervandoor te gaan met de pakken chips. De politie van Nieuwe Haven was na de melding ter plaatse voor onderzoek.

Aan de opsporing en aanhouding wordt gewerkt door de Surinaamse politie.