Militair dood na aanrijding tussen bromfiets en busje

Bij een aanrijding dinsdagavond tussen een bromfiets en een busje, op de hoek van de Welgedacht C- en de Esperanceweg in Suriname, is een militair die op de bromfiets zat om het leven gekomen.

Een andere man die ook op de brom zat is met ernstige verwonding vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.



Volgens een getuige die de aanrijding van dichtbij heeft zien gebeuren, reed de bestuurder van het Toyota Hiace busje over de Welgedacht C-weg en de bromfietser met duorijder over de Esperanceweg.

Gekomen op de voormelde hoek sloeg de bromfietser af zonder daarbij rekening te houden met het recht doorgaand verkeer dat voorrang heeft. Het gevolg was een flinke botsing.

Uit de eerste informatie is naar voren gekomen dat de militair de bromfiets bestuurde. Hij was op slag dood. Zijn duorijder raakte gewond.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er ter plaatse een gehaal en getrek was tussen de politie en het ambulancepersoneel, over het wegrijden van de plaats delict met het zwaargewonde slachtoffer. Uiteindelijk konden partijen elkaar vinden en is het slachtoffer met spoed afgevoerd naar de SEH.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt het lichaam van de man ter obductie in beslag genomen.