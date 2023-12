‘Regering waarborgt rust, orde en veiligheid in aanloop naar cruciale uitspraak’

In aanloop naar een cruciale uitspraak voor de natie heeft de Surinaamse regering laten aankondigen dat er alles aan wordt gedaan om rust, orde en veiligheid te handhaven.

Om de veiligheid te waarborgen, zal de politie aanwezig zijn en is de regering voorbereid op mogelijke calamiteiten. Een ieder wordt opgeroepen om af te zien van activiteiten die de rust kunnen verstoren.

De regering begrijpt de emotionele impact van de zaak en roept op tot eenheid, verantwoordelijkheid en respect voor de rechtsstaat. De samenleving wordt verzocht de aankomende uitspraak met kalmte tegemoet te treden voor vrede en rust.

De president van Suriname doet een dringend beroep op de samenleving om verantwoordelijk gedrag te tonen en vreedzaam met de situatie om te gaan. Hij begrijpt de emoties en benadrukt de collectieve verantwoordelijkheid voor een vredig proces en een kalme samenleving. In een statement zei hij:

Beste Landgenoten,

In de samenleving is er een zekere mate van spanning in aanloop naar de cruciale uitspraak voor de natie. Dit is mij als president niet ontgaan en ik heb de veiligheidsdiensten en overheidsinstanties vroegtijdig geïnstrueerd om de nodige maatregelen in acht te nemen. Deze baanbrekende zaak en komt na jarenlange behandeling tot een eind.

Het is van belang dat wij, zoals in een rechtsstaat, de onafhankelijke rechterlijke macht respecteren en waarborgen. Wij dragen allen een collectieve verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een vredig proces en een kalme situatie in de samenleving. Ik doe op eenieder in de samenleving een beroep om verantwoordelijk gedrag te tonen en op een vreedzame manier om te gaan met deze zaak. Ik verzeker gelijktijdig alle burgers dat de regering alles in het werk heeft gesteld om rust, orde en veiligheid in het land te waarborgen.

Om de veiligheid van de samenleving te waarborgen, zal de politie nadrukkelijk aanwezig zijn. De autoriteiten zijn voorbereid op alle mogelijke situaties, hoewel ik hoop dat het rustig zal verlopen. Ik doe een beroep op alle Surinamers tot eenheid, verantwoordelijkheid en respect voor de rechtstaat. U wordt allen nogmaals verzocht om de aankomende gebeurtenissen met kalmte tegemoet te treden, in het belang van vrede en rust.

Het Korps Politie Suriname heeft laten weten dat in het kader van de voortzetting van het 8 decemberproces uit veiligheidsoverwegingen een aantal wegomleggingen ingesteld zullen worden. Op de site van de Surinaamse politie staat een overzicht.