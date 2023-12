Ramon Abrahams: “Politiek Nederland grootste huichelaars die er leven”

NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams stelt geen enkele boodschap te hebben voor het bericht van de Nederlandse Ambassade in Paramaribo waarin Nederlanders in Suriname worden gewezen op de mogelijke onrust die kan ontstaan na de finale uitspraak in het Decembermoordenproces op woensdag 20 december.

In een interview met D-TV stelde de NDP-topper ‘geen tijd te willen verdoen aan uitspraken vanuit de ambassade van Nederland’. “Ik heb wel andere dingen te doen in Suriname en met Suriname, dan aan Nederland te denken. Ik vind ze allemaal huichelaars, dus ik ga niet in op datgene wat huichelaars zeggen. Politiek Nederland zijn de grootste huichelaars die er leven”, aldus Abrahams.

Volgens de Surinaamse oud-minister heeft hij veel met het voormalig moederland meegemaakt. “Ik heb tachtig meegemaakt, ik heb voor tachtig meegemaakt, ik heb in het Nederlands leger gezeten, ik ben naar hier gekomen en ze hebben zich nooit aan hun afspraken gehouden”, aldus de NDP-ondervoorzitter.

Abrahams wacht samen met overige partijleden af wat er woensdag gaat gebeuren. Tot nu toe heeft Desi Bouterse, die 20 jaar celstraf en gevangenneming riskeert, hem niet geantwoord of hij wel of niet op de zitting gaat verschijnen. “Het is nu wachten hoe we als partij verder gaan en invulling gaan geven aan de situatie die zal ontstaan na morgen. Het is zijn call, dus hij zal zelf opmaken wat hij doet. Maar ik kan dat niet voor hem bepalen”, stelt de NDP-topper.

Volgens Abrahams zullen toppers van de NDP woensdagochtend in OCER verzamelen en de uitspraak daar afwachten. Daarna zal in vergadering worden bijeengekomen om over de situatie te praten en hoe deze zal aflopen. Verdere instructies aan de partijachterban zullen afhangen van de uitspraak. Wel zullen zoals gebruikelijk enkele aanhangers nabij het gerechtsgebouw aanwezig zijn.