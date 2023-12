Ambassade wijst Nederlanders in Suriname op mogelijke onrust

De Nederlandse Ambassade in Paramaribo heeft Nederlanders in Suriname gewezen op de mogelijke onrust die kan ontstaan na de finale uitspraak in het Decembermoordenproces.

In een mail schrijft de ambassade:

“De kans bestaat dat woensdag 20 december 2023, of op de dagen daarna, in Paramaribo onrust ontstaat naar aanleiding van de finale uitspraak in het Decembermoordenproces. Mogelijk zijn delen van het centrum van de stad minder goed of niet bereikbaar.

Wees alert, vermijd menigten, houd het lokale nieuws in de gaten en volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten.”

Ruim 41 jaar na de moorden en na zestien jaar procederen velt het Hof van Justitie woensdag het eindvonnis in de zaak van de decembermoorden.

Bouterse kreeg zaterdagavond van partijgenoten de opdracht om woensdag niet naar de zitting te gaan.