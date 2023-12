Van Dijk-Silos vindt vonnis Bouterse rond kerstdagen belediging voor christenen

De jurist Jennifer van Dijk-Silos vindt het heel sadistisch dat de rechterlijke macht in Suriname Desi Bouterse gaat vonnissen in de periode rond de kerstdagen en de jaarwisseling.

In een interview op D-TV voerde Van Dijk-Silos aan dat de rechters vorige week reeds met reces zijn gegaan, waardoor de verdere behandeling van alle rechtszaken zijn verschoven naar januari 2024. Alleen de zaak van Bouterse staat voor haar opvallend genoeg nog op de rol bij het Hof van Justitie. Zij verwacht in ieder geval niet dat de oud-legerleider vrijspraak als kerstcadeautje zal meekrijgen.

“Ik vind het heel sadistisch. Waarom ga je iemand vonnissen voor de kerst en owru yari? Kerstdagen zijn heilige christelijke dagen. Wacht rustig. Of het vonnis op 20 december wordt uitgesproken of op 2 januari, zal die inhoud dan veranderen in de tussentijd? Iemand met een toverstokje komt om dat ding te veranderen? Ik vind het heel ongepast en een belediging voor christenen om juist zo een vonnis, dat zoveel beroering zal veroorzaken als het veroordelend is, uit te spreken op 20 december”, aldus de oud-minister.

Volgens Van Dijk-Silos is het niet correct dat Bouterse, een ex-president, na eventuele veroordeling in een gewone gevangenis wordt geplaatst. Er zouden volgens haar speciale faciliteiten voor zo een persoon moeten worden gecreëerd.

“De wet zegt niet dat je in de gevangenis moet, maar in detentie ergens. Het kan dus thuis zijn of een speciaal daartoe ingerichte faciliteit. Het hoeft niet perse Santo Boma te zijn. Het OM is executeur van het vonnis en die bepaalt. Ik verwacht wel van de pg dat ze als waardige pg de executie van dit vonnis met enige zorg in acht zal nemen”, aldus de jurist.

Volgens Van Dijk-Silos hoeft vrijspraak in deze zaak helemaal niet te worden verwacht. “Omdat ik niet geloof in een fair trial voor wat betreft Desire Delano Bouterse. Daarom vind ik dat hij naar de OAS moet gaan”, aldus de jurist.