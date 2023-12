Rover vraagt automobilist om sigaret en rukt zijn halsketting weg

Een 66-jarige automobilist is afgelopen weekend beroofd van zijn halsketting door een man die hem om een sigaret vroeg. Dit gebeurde aan het begin van de avond voor een winkel aan de Nieuw Charlesburgweg in Suriname.



Volgens het slachtoffer zat hij in zijn voertuig voor de bedoelde winkel. Op een gegeven moment werd hij benaderd door een man die gekleed ging in een blauwe broek en gele trui, terwijl een tweede man op de bromfiets zat.



De dader vroeg het slachtoffer om een sigaret. Toen de automobilist bezig was een sigaret voor hem te pakken werd hij door de rover vastgegrepen aan zijn hals. Bij die gelegenheid rukte de dader de halsketting weg.

Hij rende meteen naar de bromfietser. Vervolgens reden beide mannen weg.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld waarna agenten van Munder ter plaatse kwamen voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.