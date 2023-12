Maisha Neus: “Ik hoop dat Bouterse wellicht niet komt opdagen”

Activist, politica en ondernemer Maisha Neus hoopt dat Desi Bouterse op 20 december niet komt opdagen op de zitting van het Hof van Justitie in Suriname. Volgens Neus zal de aanwezigheid van Bouterse ervoor zorgen dat er ook supporters en NDP’ers hem nabij het gerechtsgebouw zullen opwachten.

“Ik hoop dat alleen dat hij wellicht niet komt opdagen. Ik kan me best wel voorstellen dat als jij dat kamp aanhangt en je hoort dat je leider gearresteerd of opgepakt moet worden, dat de emoties hoog zullen worden. Dat mensen uit emoties ondoordacht zullen handelen”, zei de activist in een interview op Culturu TV.

Op die dag zal er in hoger beroep uitspraak worden gedaan in het proces rond de 8 decembermoorden. Bouterse riskeert 20 jaar cel en gevangenneming. Neus hoopt dat mensen in ieder geval wel nuchter en kalm blijven en luisteren naar de instructies van hun leider. Bouterse heeft NDP’ers zaterdagavond in Ocer opgeroepen om zich niet te laten uitlokken en geen rommel te schoppen in het land.

Neus denkt niet dat Bouterse zal worden vrijgesproken, maar hoopt dat de NDP-leider de rust in het land bewaard. Wat de uitgelekte ‘Top Geheim’ dreigingsanalyse betreft, stelt zij dat dit bewust is uitgelekt.

“Ergens denk ik ook dat Chan aast op maatschappelijke onrust om dan mogelijk de noodtoestand uit te roepen. Zodat hij natuurlijk nog meer macht heeft om ons verder te onderdrukken. Jullie hebben het zelf uitgelekt om zogenaamd angst in te boezemen”, aldus de activist.