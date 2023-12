Bij een aanrijding vanmorgen aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, zijn twee personen gewond per ambulance afgevoerd. Het ongeval gebeurde op bovengenoemde weg ter hoogte van de Adhinweg.

Beide gewonde personen zaten in de personenwagen. Een van hen klaagde van pijn over het hele lichaam en de andere was niet aanspreekbaar.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.