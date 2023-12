VIDEO: Eerste beelden ‘Echte Meisjes in de Jungle’ in Suriname

In september vertrokken de deelneemsters van het Nederlandse TV-programma ‘Echte Meisjes in de Jungle’ naar Suriname voor opnames. Afgelopen week heeft Videoland bekend gemaakt dat het nieuwe seizoen van dit programma op 1 januari 2024 gelijk van start gaat.

Videoland, de video-on-demanddienst van RTL Nederland, deelde de eerst trailer die hierboven te zien is.

In het programma dat in 2011 ook al in Suriname werd opgenomen, gaat een groep meisjes die bekend zijn uit verschillende realityprogramma’s samen de strijd aan. Ze worden opgedeeld in twee verschillende teams en strijden iedere aflevering door middel van twee opdrachten tegen elkaar.

In deze opdrachten worden de meisjes op meerdere manieren getest op uithoudingsvermogen, kracht, kennis van de opnamelocatie etc. Iedere aflevering is er een luxeopdracht en een geldopdracht, naarmate de afleveringen volgen worden de opdrachten extremer en heftiger.