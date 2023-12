Winkel annex Suribetshop op klaarlichte dag overvallen

Drie criminelen hebben zondagmorgen een gewapende roofoverval gepleegd op een supermarkt annex Suribetshop aan de Welgedacht A-weg in Suriname.



Vernomen wordt dat de daders de winkel zijn binnengestormd en meteen de winkelierster overvielen. Ze was op dat moment alleen in de zaak aanwezig.

Onder bedreiging en mishandeling is de vrouw beroofd van bijkans 200.000 Surinaamse dollars, zijnde de dagopbrengst van twee dagen. Ook namen de criminelen mobiele telefoons en een DVR box mee.

Na de daad verlieten de rovers de plaats. Het slachtoffer liep een barstwond in het gelaatnop. Ze weet niet hoe de daders hun vlucht hebben vervolgd.

De Surinaamse politie was ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.