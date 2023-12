Jongeman aangehouden in zaak roofmoord Nickerie

De politie in Suriname heeft een 21-jarige man aangehouden in de zaak waarbij afgelopen nacht een 68-jarige ondernemer het leven heeft gelaten bij een beroving aan de Doekhieweg in het district Nickerie.

De redactie van Waterkant.net verneemt dat de verdachte een buurtbewoner is, genaamd Ricky H. Hij zou een ex-arbeider zijn van het slachtoffer, de 68-jarige ijsman Naresh Hansperdiep Jibodh.



De redactie van Waterkant.Net sprak met Sido Azaskhan, schoonzoon van de overledene. Hij zegt dat de buren hem tussen 03.00u en 04.00u hebben gebeld. Ze gaven door dat ze gegil hoorden uit de woning. De man reed samen met zijn vrouw naar de woning van zijn schoonouders aan de Doekhieweg.

Ter plaatse troffen ze de echtgenote van de overledene aan. Ze vertoonde verwondingen over haar lichaam en er waren bloedsporen. In de slaapkamer lag het slachtoffer Jibodh bebloed.

Na de ontdekking schakelde de schoonzoon de politie in die ter plaatse kwam voor onderzoek. Daarbij merkten de agenten op dat Jibodh niet meer reageerde; hij had het leven reeds gelaten. Dit werd bevestigd door een ingeschakelde arts.

De gewonde vrouw werd naar het MMC ziekenhuis van Nickerie vervoerd, waar ze ter observatie is opgenomen.



De DVR box van het camerasysteem is weggenomen en nog nader op te geven goederen. De dader is via de vliering het huis binnengedrongen. In de slaapkamer werd het echtpaar met scherpe voorwerpen aangevallen.

Volgens de schoonzoon is het niet bekend waarom de verdachte Ricky het feit heeft gepleegd. In het belang van het onderzoek is Ricky in verzekering gesteld.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van de ondernemer hangende het onderzoek ter obductie door de politie in beslag genomen. De recherche van Regio-West is belast met het verder onderzoek in deze zaak.