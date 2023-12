Man dood bij woningoverval in Nickerie

Het rijstdistrict van Suriname is opgeschrikt door een brute roofmoord. De bewoner van een woning aan de Doekhieweg in Nickerie is afgelopen nacht omgekomen bij een overval in het huis.

De vrouw van het slachtoffer is mishandeld en zij is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn op het moment van schrijven nog ter plaatse bezig met het onderzoek. Het gebied is groot afgezet voor sporen en buurtonderzoek.

Zodra er meer bekend is wordt het bericht aangevuld.