Jerra Nelo, ENVR & OG Sensation bundelen krachten voor nummer ‘Moi Uma

Een unieke samenwerking in Suriname tussen Jerra Nelo, ENVR en OG Sensation heeft onlangs geleid tot de release van een sensationeel nieuw nummer genaamd ‘Moi Uma’. Het nummer, dat een mix van kawina en urban muziekstijlen bevat, is nu op YouTube te beluisteren, met een hele leuke videoclip, die je een echt social media gevoel geeft.

‘Moi Uma’ is een heerlijk nummer met ‘good vibes’ dat de luisteraar meeneemt op een muzikale reis. Hierin wordt de Surinaamse vrouw extra in het zonnetje gezet. De samenwerking tussen Jerra Nelo, ENVR en OG Sensation heeft geresulteerd in een unieke sound die zowel energiek als meeslepend is.

De krachtige vocals van Jerra Nelo en ENVR gecombineerd met de creatieve productie en de unieke stijl van OG Sensation, maken van ‘Moi Uma’ een absolute hit.

Het nummer is al snel viraal gegaan en heeft lovende reacties ontvangen van zowel fans als critici. Luisteraars worden overweldigd door de catchy melodieën, de krachtige beats en de emotionele teksten van ‘Moi Uma’. Het is duidelijk dat deze samenwerking een succes is en een nieuwe standaard zet in de muziekwereld.

Jerra Nelo, ENVR en OG Sensation zijn allemaal talentvolle artiesten die bekend staan om hun unieke geluid en creatieve visie. Deze samenwerking is een perfecte combinatie van hun individuele talenten en heeft geresulteerd in een nummer dat zeker een blijvende indruk zal achterlaten.

Jerra Nelo die o.a zoon is van Wijlen John Zeko Nelson, was in juli nog te bewonderen was op het feest La Dida tijdens Keti Koti in de Maasilo Rotterdam, stond in het programma tussen de grote bands Passion & Larouge! De appel valt niet ver dus’

ENVR die als een livin Legend uit Suriname wordt gezien met vele hits zoals Kan kan man en vele anderen.

“Moi Uma” is binnenkort beschikbaar op alle streamingplatforms, nu kan je alvast genieten van de videoclip! Dus blijf op de hoogte en zorg ervoor dat je het niet mist. Zet het volume omhoog, laat je meeslepen door de muziek en geniet van deze sensationele samenwerking!