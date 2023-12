Corveeër van politie poseert met vuurwapen in video en belandt in gevangenis

De 27-jarige R.A., corveeër van de politie, is afgelopen vrijdag aangehouden door de afdeling Recherche Midden Suriname.

De man zou een filmpje hebben gedeeld waarin hij met een vuistvuurwapen poseert. Desgevraagd verklaarde hij eerst dat het wapen van zijn neef is. Vervolgens dat het wapen door diezelfde neef in bruikleen was genomen bij een andere persoon.

In de maand mei van dit lopend jaar was die neef in kwestie met nog drie anderen aangehouden ter zake diefstal middels geweldpleging waarbij een vuistvuurwapen was gebruikt.

Het vermoeden bestaat dat het om hetzelfde vuistvuurwapen gaat waarmee R.A. in het filmpje poseert.

Er is een onderzoek ingesteld in de woning van R.A. ter achterhaling van het vuistvuurwapen, echter zonder het gewenste resultaat.

De verdachte is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.