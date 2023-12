Aanwezigen in OCER vinden dat Bouterse niet naar het proces moet gaan

De voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft zaterdagavond zijn toespraak gehouden in een bomvol OCER. Hij ging daarbij weer in op de decembermoorden in Suriname en dat men bezig was met een machtsovername.

Om die reden zouden er volgens Bouterse 15 of 16 mensen zijn opgepakt. Dat de mensen zijn vermoord wijst hij van de hand, omdat er volgens hem geen sprake zou zijn van voorbedachte rade.

De toespraak van Bouterse was warrig en de voorzitter sprong van de hak op de tak. Hij sprak weer over de kolonisator en de machtsovername in de jaren 80. Opmerkelijk was dat hij Bordo bedankte omdat hij ook mensen zou hebben opgetrommeld om naar OCER te komen.

Beeld (c) NDP YouTube live

20 december noemde hij een belangrijke datum en het decembermoordenproces is volgens hem een politiek proces. “Maar dit politieke proces moet geen problemen gaan vormen voor het land Suriname”, aldus de oud-president. Omdat het land al in de problemen is doet hij een beroep op de magistraten om de zaken niet uit de hand te laten lopen door de uitspraak.

Over instructies met betrekking tot de uitspraak aanstaande woensdag zei hij alleen dat er geen rommel geschopt moet worden in dit land. Daar is volgens hem niemand gebaat bij. Zelf was hij vrij mild. “Waar we naartoe willen gaan zijn de verkiezingen” zei Bouterse en riep de aanwezigen op om hem te vertellen wat hij moet doen.

De mensen die daarna aan het woord kwamen waren minder mild en spraken unaniem uit dat hij 20 december nergens naartoe moet gaan en gewoon thuis moet blijven. NDP’er Marcel Oostburg betrad ook het podium en vroeg aan de aanwezigen of hij wel of niet aanwezig moet zijn bij de uitspraak. Het antwoord was duidelijk: hij moet volgens hen niet naar het proces.

Daarna kwamen nog twee mensen aan het woord die krachttermen gebruikten om hun betoog kracht bij te zetten. Uiteindelijk vroeg presentator Glenn Dest aan het publiek ‘Moet Bouterse gaan of moet Bouterse niet gaan’. Het publiek maakte duidelijk dat hij niet moet gaan.