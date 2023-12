Regering gaat Rijbesluit aanpassen en regels aanscherpen voor e-bikes

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname deelde dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) mee dat de regering het Rijbesluit zal aanpassen om zo ook elektrische voertuigen, waaronder e-bikes, te onderwerpen aan wettelijke vereisten.

Volgens de minister is in het kader van de veiligheid op de weg van belang dat elektrische voertuigen, voor zover zij worden aangemerkt als rijwiel of bromfiets, ook voldoen aan de daarvoor gestelde vereisten.

Voor zover de e-bikes worden aangemerkt als bromfietsen, zullen zij naast de technische vereisten ook moeten voldoen aan onder andere de WAM-verzekering, registratie en keuring. De bestuurders van deze e-bikes zullen ook verplicht worden om een veiligheidshelm op te doen, terwijl zij ook de minimumleeftijd van 16 jaar moeten hebben bereikt.

Op de agenda dinsdag stond de behandeling van de Wet Instelling Verkeersautoriteit. Diverse parlementariërs hebben hun bezorgdheid geuit over de toename van e-bikes op Surinaamse openbare wegen, waarbij vooral ook jonge kinderen zonder veiligheidshelm hiermee deelnemen aan het verkeer. Dit zorgt voor een heel gevaarlijke situatie.

Vorige week nog is een 10-jarig meisje gewond geraakt na een aanrijding tussen een e-bike en een bromfiets in het district Nickerie (foto). In maart 2022 kwam een 10-jarig meisje op een e-bike in Paramaribo om het leven na een aanrijding met een auto.