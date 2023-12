Moeder treft zoon (13) bewusteloos aan in huis; arts constateert mishandeling 

Een bezorgde moeder heeft haar 13-jarige bewusteloze zoon dinsdagavond naar het Diakonessenhuis Suriname gebracht



De behandelende arts merkte een grote zwelling op het achterhoofd en schrammen op de rug en benen. Na de ontdekking schakelde de arts de Surinaamse politie in voor onderzoek.

Vernomen wordt dat de moeder van het werk thuis kwam. Daar zag ze haar zoon bewusteloos op de vloer in de woonkamer liggen. Haar man stond in de deuropening met een houwer in zijn hand.

De moeder, die werkzaam is als verpleegkundige, bracht haar zoon snel naar de spoedpost van het Diakonessenhuis voor medische hulp.



Volgens de dienstdoende arts heeft het slachtoffer een hersentrauma opgelopen als gevolg van mishandeling. De tiener was niet aanspreekbaar en werd overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis.

De politie van Leiding 9A onderzoekt de zaak. De vader wordt door de politie verhoord.