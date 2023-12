Tarnadi: “Coronianen opgeschrikt en boos over hoge tarieven na plaatsing watermeters”

NDP-parlementariër Remie Tarnadi stelt dat de gemeenschap van het district Coronie de afgelopen maanden is opgeschrikt door de torenhoge watertarieven vanuit de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM).

Tijdens de openbare vergadering dinsdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) merkte de oud-districtscommissaris van het kokosdistrict op dat deze tarieven neerkomen op bedragen van 3.000 SRD of meer nadat er watermeters bij een deel van deze gebruikers zijn geplaatst.

Maar wat de Coronianen wel boos maakt is dat zij voor de watermeters moeten betalen. Dit, terwijl meterverhuur al opgenomen is in de berekende maandelijkse kosten voor waterverbruik.

“Ondanks de BTW voor waterverbruik on-hold is gezet. Na geruime tijd nadat de Dienst Watervoorziening door de SWM is overgenomen, bleek al gauw dat er watermeters zouden worden geplaatst. Wat op zich geen probleem is voor de bewoners om te betalen voor het waterverbruik.

Het schijnt dan geen prettige feestmaand te zijn voor de Coronianen nu blijkt dat de toegezegde koopkrachtversterking gaat verdampen aan de kosten voor nutsvoorzieningen. Vooral voor degenen die alleen afhankelijk zijn van hun AOV”, aldus Tarnadi.