Meisje op e-bike gewond na aanrijding met bromfiets

Een 10-jarig meisje is vanmiddag gewond geraakt na een aanrijding tussen e-bike en een bromfiets in Suriname. Het ongeval gebeurde rond 13.20u in het district Nickerie.

Het meisje zat op de e-bike met haar moeder, die de elektrische tweewieler bestuurde. Ze reden dezelfde richting op als de bromfiets, toen het ter hoogte van discotheek Zeppelin mis ging.

Door nog onbekende oorzaak ontstond er een botsing tussen de twee.

Het meisje viel en liep een barstwond op. Ook haar moeder raakte gewond. Ze zijn samen naar de Spoedeisende Hulp van het MMC afgevoerd.

Het ongeval gebeurde een dag nadat BEP-fractieleider Ronny Asabina in DNA aandacht vroeg voor de toename van e-bikes op de openbare wegen en het gebrek aan wetgeving hiervoor.

“Soms pats boem, als een dief in de nacht. Ze geven geen geluid en mensen rijden zonder helm. En we hebben in Suriname geen fietspaden. Dus het is levensgevaarlijk”, stelde hij. De politicus merkte op dat enkele parlementariers eerder met de procureur-generaal hierover hebben gesproken. Helaas kregen zij van haar te horen dat er geen wetgeving is tegen de e-bikes.

Als voorbeeld noemde Asabina een geval waarbij in 2022 een 10-jarig meisje, dat op een e-bike reed, dodelijk werd aangereden in Paramaribo- Noord door een bestuurder maar dat justitiële autoriteiten deze autobestuurder vrijuit hebben laten gaan.