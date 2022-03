Meisje (10) op e-bike dood na aanrijding met auto

De 10-jarige Clara Yee die op een e-bike reed, is in de avond van zaterdag 12 maart na een aanrijding in het ziekenhuis overleden. Clara veroorzaakte op vrijdag 11 maart op de T-kruising van Adones- en de Uranusstraat een aanrijding met een personenauto.

De politie van het bureau Geyersvlijt die na de melding van de aanrijding de plek aandeed voor onderzoek, constateerde dat Clara met haar E-bike reed over de Adonesstraat. Op voormelde kruising heeft het 10-jarig meisje verzuimd voorrang te verlenen aan de automobilist die over de doorgaande weg en wel de Uranusstraat reed met als gevolg de aanrijding.

Per ontboden ambulance werd Clara met zware letsels afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij werd ter verpleging op de afdeling Intensive Care van de ziekeninrichting opgenomen, alwaar zij op 12 maart het leven liet.

De autobestuurder die niet onder invloed van alcohol verkeerde, is een vreemdeling en blijkt niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij werd voorgeleid en na overleg met het Openbaar Ministerie (O.M.) heengezonden.

In opdracht van het O.M. is het ontzielde lichaam van Clara ter obductie door de politie in beslag genomen. Beide voertuigen zijn ter herkeuring door de politie in beslag genomen.