Nabestaanden lopen weg tijdens laatste woord Bouterse

Nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden in Suriname, zijn niet te spreken over het laatste woord dat hoofdverdachte Desi Bouterse vandaag mocht voeren tijdens de laatste zitting in de hoger beroepszaak. Enkele zouden uit de rechtszaal zijn gelopen toen Bouterse sprak.

André Kamperveen, wiens vader vermoord werd in december 1982, was een van de mensen die wegliep. Hij zei tegen Surinaamse media dat Bouterse bezig was met een geschiedenisles, in plaats van uiteindelijk de waarheid te vertellen.

We willen geen leugens horen zei Kamperveen: