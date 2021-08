Bouterse ook in verzetzaak veroordeeld tot 20 jaar cel; geen gevangenneming

De Surinaamse oud-legerleider Desi Bouterse is vanmorgen ook in de verzetzaak veroordeeld tot 20 jaar celstraf, voor zijn aandeel in de decembermoorden in Suriname. Er is geen sprake van gevangenneming. Bouterse en zijn raadsman waren niet aanwezig op de zitting.

Dat is zojuist duidelijk geworden tijdens een zitting van de krijgsraad in Paramaribo.

De Surinaamse ex-president werd op 29 november 2019 bij verstek al veroordeeld tot twintig jaar celstraf. Na zijn verstekvonnis tekende zijn advocaat Kanhai verzet aan op 2 december.

Bouterse moest op 22 januari 2020 voor de eerste keer in zijn verzetzaak voor de krijgsraad verschijnen. Na die zitting, waar hij in legeruniform naartoe ging, sprak hij op het onafhankelijkheidsplein zijn aanhangers toe.

De verzetzaak is enkele keren vanwege de pandemie uitgesteld. Op 30 juli 2021 is de zaak voorgegaan waarbij het Openbaar Ministerie en de advocaat over en weer het woord hebben gevoerd.

Verwacht wordt dat de advocaat van Bouterse Irvin Kanhai, beroep gaat aantekenen tegen dit vonnis.

De advocaat van de nabestaanden verlaat het gerechtsgebouw.

NDP aanhangers hadden zich verzameld om hun voorzitter, die zelf niet aanwezig was, te ondersteunen.

De omgeving in de buurt was hermetisch afgesloten.