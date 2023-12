De impact van de film ‘Wiren’

Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat de film Wiren, van regisseur Ivan Tai-Apin, op 10 december 2018 (Wereld Mensenrechten dag) in première ging bij TBL-Cinemas in Suriname. In verband hiermee zal de film zondag 10 december 2023 om 18.00u op kanaal 8.2 te zien zijn.

Wiren is de eerste Surinaamse film op de lijst van de Oscars (93rd) in de Categorie Best International Feature Film en de eerste Surinaamse film op de bekende streamingplatforms Netflix, iTunes en Amazon Prime Video.

In 2019 werd de film geselecteerd door het Nederlands FilmFestival (NFF) in Utrecht en het DBUFF filmfestival in Amsterdam. Daarnaast was er een landelijke commerciële première in de Pathé bioscopen in Nederland.

Op uitnodiging van de Internationale Development Bank kreeg de film een speciale screening in Washington DC (USA). Tijdens Surinames participatie aan de World Expo 2020 in Dubai (UAE) werd de film ook vertoond op het witte doek.

Wiren de film werd gehighlight door top internationale magazines en kranten zoals de Hollywood Reporter (USA), Cinema Tropical (ZUID-AMERIKA), Superga Cinema (ITALIE), Portal-Cinema (PORTUGAL), Loop-news Caribbean (CARIBBEAN), Nrc, Trouw, Parool, Volkskrant (NEDERLAND), doof.nl (Nederland), cmmbrothers.org (Nederland). Internationale filmliefhebbers schrijven nog steeds recensies over Wiren.

De positieve impact die deze film heeft gehad en nog steeds heeft op het leven van crewleden, castleden, initiatiefnemers en mensen met een beperking is nog steeds merkbaar in en buiten Suriname. Heden ten dage wordt belangrijke overheidsinformatie via televisie in Suriname ook met een doventolk onder in beeld weergegeven.

Wiren de film werd geproduceerd door It Goes Productions en SUDOBE (Stichting Surinaamse Dovenbelangen) en geheel in Suriname opgenomen. De film werd voornamelijk gefinancierd door crowdfunding (95% lokaal en 5% internationaal) en door sponsoring van het Surinaams Bedrijfsleven. In totaal hebben 600 -700 mensen meegewerkt aan de film en hebben 150 bedrijven hun steun gegeven tijdens het gehele productie proces.

“Dit is heel uniek voor een entertainment project in Suriname”, zegt regisseur Tai-Apin. “Wiren is gemaakt door crewleden die allen woonachtig zijn of op dat moment woonachtig waren in Suriname en hun hart op de juiste plek hebben.

Er zijn op dit moment gesprekken met verschillende vliegtuigmaatschappijen wereldwijd om de film op te nemen in hun inflight entertainment service. Ook hebben internationale tv-stations interesse getoond om de film te vertonen. Pas hierna zal de DVD van Wiren uitkomen. Men zegt als je eenmaal een speelfilm hebt gemaakt ben je er nooit klaar mee.

Het is pas 5 jaar, wie weet waar we over 10 jaartjes zijn met de film! Wij willen de gehele Surinaamse gemeenschap nogmaals feliciteren met het behaalde succes van de film ‘zegt Tai-Apin. All glory to Yehova!”