Film ‘Wiren’ gekozen als eerste Surinaamse inzending voor de Oscars

De Surinaamse film ‘Wiren’ van regisseur Ivan Tai-Apin is door de Suriname Selection Committee for Film Submission gekozen om als eerste Surinaamse film te worden ingediend bij de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, om mee te dingen aan de 93ste Academy Awards (de Oscars) in de categorie ‘Best International Feature Film’.

De Suriname Selection Committee heeft zich moeten houden aan de strenge regels die de Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft gesteld. Technische eisen, inhoudelijke eisen en marktgerichte eisen vormden de belangrijkste factoren waarop gelet moest worden.

“De film voldoet aan de inhoudelijke en technische eisen van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Wij zijn als Committee leden heel erg trots op dit Surinaams product dat zeker kan competeren aan internationale awards competities zoals de Oscars. Ook wordt de Surinaamse cultuurin dit entertainmentproduct goed naar voren gebracht. Wij feliciteren daarom de gehele Surinaamse gemeenschap met dit enorm succes en kijken de komende jaren zeker uit naar nieuwe producties die Suriname ook op de wereldkaart kunnen plaatsen. Proficiat Wiren Crew and Cast!” aldus de Suriname Selection Committee for Film Submission.

Dit committee bestaat uit Elviera Sandie (voormalig Directeur Cultuur van het Departement Onderwijs en Cultuur), Milton Kam (DOP), Eddy Wijngaarde (filmproducent), Conchita Leeflang (model, actrice, zangeres/songwriter), Pim de La Parra (regisseur,producent) en Hellen Rijkaard (filmcurator).

Ondanks dat Suriname geen filmdistributiesysteem en ook geen landelijk commercial theatersysteem heeft, is het de regisseur/producent het afgelopen jaar toch gelukt de film via buitenlandse distributiekanalen op de internationale markt te krijgen.