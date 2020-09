Surinaamse film Wiren geselecteerd voor Gouden Kalf Competitie 2020

De Surinaamse film Wiren is geselecteerd voor de Gouden Kalf Competitie 2020. Dat heeft het Nederlands Film Festival gisteren bekendgemaakt. De selectie betekent dat de film meedingt om genomineerd te worden voor een Gouden Kalf.

Het Gouden Kalf, de Grote Prijs van de Nederlandse Film, wordt sinds de eerste editie van het Nederlands Film Festival in 1981 jaarlijks uitgereikt aan onder meer de beste Nederlandse filmmakers, scenarioschrijvers, producenten, acteurs en actrices.

De uiteindelijke Gouden Kalf-nominaties worden op maandag 28 september tijdens het Nederlands Film Festival bekendgemaakt. De toonaangevende filmprijzen worden op 2 oktober uitgereikt tijdens het Grolsch Gouden Kalveren Gala.

Wiren is een Surinaamse speelfilm uit 2018 over het leven van een dove jongen in Suriname. De film werd geheel opgenomen in Suriname door een Surinaamse filmcrew en is het regiedebuut van Ivan Tai-Apin. In 2019 werd Wiren geselecteerd voor het Nederlands Film Festival en ging daar op 30 september 2019 in première.

Wiren is de eerste Surinaamse film op Itunes en Netflix: