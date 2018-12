Drie vertoningen bij première Wiren The Movie in Suriname

PARAMARIBO, 6 dec – Wiren The Movie wordt bij de première op 10 december maar liefst driemaal vertoond in de enige bioscoop van Suriname: TBL Cinemas. De eerste voorstelling begint om 19:30u, de tweede van Zaal 2 start om 20:00u en de derde om 20:30u. Na afloop van de voorstellingen zal er in de lobby van de bioscoop en op het balkon een Afterparty zijn voor alle bezoekers. Voor de muziek zorgt een DJ.

Een toegangskaart voor de film over de doofgeboren Wiren, die ondanks zijn beperking opkomt voor zijn rechten, kost SRD 250,- per persoon voor de première. Dit is in verband met de Crowdfunding voor de film. De reguliere prijs na de première is gesteld op SRD 27.50. De reguliere voorstellingen zullen vanaf 11 december beginnen.

De doofgeboren Wiren uit Nickerie komt op 7 jarige leeftijd in contact met een Amerikaanse arts, Dr. Young. Dan blijkt al gauw dat er een nieuwe wereld voor hem opengaat. Een wereld waarbij hij mogelijkheden krijgt waarvan hij alleen maar van had durven dromen. Deze mogelijkheden zorgen ervoor dat Wiren het dorpse inruilt voor het stedelijke. In de stad word hij echter ook geconfronteerd met de harde realiteit van het dagelijks bestaan.

Nadat Wiren heel veel tegenslagen heeft overwonnen komt hij opeens voor zijn grootste obstakel en uitdaging. Opkomen voor zijn rechten als dove. Dit zorgt ervoor dat hij heel veel moet opofferen om zijn doel te bereiken. Lukt het hem?

Bekijk de trailer hier: