Elf jaar celstraf geëist tegen Surinaamse zanger die vriendin doodstak

AMSTERDAM, 5 dec – Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft elf jaar celstraf geëist tegen de Surinaamse zanger Guno D. die in september veertien keer op zijn 45-jarige vriendin Eartha Mosart instak. De 47-jarige man kon in de rechtszaal niet verklaren waarom hij tot de daad overging. ‘De duivel zou in hem zijn getreden’, zei hij huilend tegenover de rechtbank in Amsterdam.

Tijdens de zaak kwam naar voren dat hij tot de daad overging nadat hij naaktfoto’s en filmpjes van zijn vriendin uit Suriname samen met een andere man die hij kende, in haar whatsapp aantrof. Toen hij dat zag liep hij naar de keuken, pakte een mes en wekte zijn vriendin. Hij wilde haar met de beelden confronteren maar richtte een bloedbad aan. Eartha raakte zwaargewond en overleed tien dagen later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Volgens haar familie had de man zijn vriendin wel vaker geslagen. En was de relatie al zo goed als voorbij, maar kon D. dat niet verkroppen. Tegenover familieleden had Eartha kort voor haar dood gezegd dat ze bang voor Guno was, omdat hij had gedreigd haar en zichzelf te doden. En had gezegd: als ik jou niet krijg, dan krijgt niemand je.

De uitspaak in deze zaak is over twee weken op 19 december 2018.