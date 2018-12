Doorzoeking in Suriname bij internationale actie tegen Italiaanse maffia

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 5 dec – Bij een grote internationale politie actie tegen de Italiaanse maffia, waarbij in diverse landen doorzoekingen werden verricht, was er ook in Suriname een doorzoeking. De actie richtte zich tegen de Italiaanse maffiaclan ‘ndrangheta. Wat de relatie is met Suriname is nog niet bekend.

In totaal zijn vanmorgen in Nederland, Duitsland, België en Italië 90 mensen aangehouden, onder wie een aantal kopstukken van de maffiaclan. Er is voor 2 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Ook zijn 140 kilo xtc-pillen en ruim 3000 kilo cocaïne in beslag genomen.

‘Ndrangheta onderscheidt zich volgens Eurojust van andere criminele organisaties door de zeer sterke nadruk op familierelaties. De maffiaclan controleert in Europa een groot deel van de cocaïnehandel en maakt zich systematisch schuldig aan geweld.